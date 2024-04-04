Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

Konutu veya işyeri kira geliri olan vatandaşlar için elde ettikleri kira gelirlerinin beyanı için önümüzdeki Cuma son gün. Kira gelirini beyan etmeyen 21 bin liralık istisnadan yararlanamayacak ve cezai işleme tabi tutulacak. 96 bin lira kira geliri elde edenin ödeyeceği vergi 9 bin 562 lira olacak.

Sabah Giriş Tarihi: 04.04.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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