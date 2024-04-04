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Haberler Galeri Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

Konutu veya işyeri kira geliri olan vatandaşlar için elde ettikleri kira gelirlerinin beyanı için önümüzdeki Cuma son gün. Kira gelirini beyan etmeyen 21 bin liralık istisnadan yararlanamayacak ve cezai işleme tabi tutulacak. 96 bin lira kira geliri elde edenin ödeyeceği vergi 9 bin 562 lira olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:05
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Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

2023 yılı içerisinde konut kira geliri toplam 21.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. 2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 150.000 TL üzeri iş yeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor.

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Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

Kesintiye tabi olmayan iş yeri kira gelirleri beyanı ise 8.400 TL. Cuma gününe 2023 yılına ilişkin kira beyanında bulunanlara 21.000 TL istisna uygulanacak.

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Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

Örneğin 96 bin TL'lik kira geliri olan bir vatandaş 9 bin 562 TL vergi ödeyecek. Zamanında beyanda bulunmayanlar gelirlerine göre cezalarla karşılayacak.

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Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

Kira geliri beyanı hakkındaki soru ve yanıtları özetle şöyle:

KONUT KİRASI NEDENİYLE GELİR ELDE EDENLER HANGİ HALLERDE BEYANNAME VERİR?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21.000 TL'yi aşması halinde beyanname verir. 2023 yılı içerisinde 21.000 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değil.


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Kira gelirini beyan etmeyen yandı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen soruların yanıtı

Oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini kiradaki konutundan elde ettikleri kira gelirinden düşebilirler mi?

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.