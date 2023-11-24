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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde! Ödemeler yükseliyor! Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı

Sosyal yardım alanlara müjde! Ödemeler yükseliyor! Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı

Sosyal yardım ödemesi alanlara son dakika müjdesi! Maaşlar değişiyor... Türkiye genelinde memurların maaşlarına yapılacak olan Ocak zammının, %49.46 ile %52.83 arasında değişen bir oranla belirlenmesi bekleniyor. Bu önemli zam, sadece memurları değil, aynı zamanda emeklilerden sosyal destek alanları da etkileyecek. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, yüzde 70 ve üstü engelli aylığı gibi emekli aylıklarında da önemli artışlar öngörülüyor. İşte, evde bakım, engelli maaşı zam tahminleri...

Giriş Tarihi: 24.11.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:45
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Sosyal yardım alanlara müjde! Ödemeler yükseliyor! Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı

Türkiye'de, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları yeni yılla birlikte devam ediyor. Ocak ayında gerçekleşecek olan memur maaş katsayısı artışıyla birlikte, birçok sosyal yardım ödemesi yükselmiş olacak. İşte evde bakım, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı gibi önemli yardımların tahmini zam miktarları...

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Sosyal yardım alanlara müjde! Ödemeler yükseliyor! Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı

OCAK AYINDA ÖDEMELER DEĞİŞİYOR!

Ocak zammı, sosyal yardım programlarını olumlu yönde etkileyerek birçok vatandaşın daha fazla fayda sağlamasını mümkün kılacak. Yapılan düzenlemelerle birlikte, sosyal yardımların tutarlarında önemli artışlar öngörülüyor.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Ödemeler yükseliyor! Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı

Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 3 bin 509 ile 3 bin 588 lira aralığına yükselecek. Bu artış, yaşlı vatandaşların maddi durumunu güçlendirecek ve yaşam standartlarını iyileştirecek.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Ödemeler yükseliyor! Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı

Evde bakım desteği ise 5 bin 97 liradan 7 bin 619 ile 7 bin 791 lira aralığına çıkacak. Bu destek, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin daha kapsamlı ve etkili bir destek almasını sağlayacak.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Ödemeler yükseliyor! Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı

Yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı, bin 874 liradan 2 bin 801 ile 2 bin 864 lira arasında bekleniyor.