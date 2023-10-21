HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...
Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...
Emekli maaşlarına yapılacak olan 2024 Ocak zammına dair detaylar heyecanla beklerken, zamların boyutu hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor. Ocak ayı, memur maaş katsayısındaki artışın yanı sıra destek ödemelerinin de zam alacağı bir dönem olacak. İşte zamlı sosyal destek maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:31Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 10:35