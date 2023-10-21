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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...

Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...

Emekli maaşlarına yapılacak olan 2024 Ocak zammına dair detaylar heyecanla beklerken, zamların boyutu hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor. Ocak ayı, memur maaş katsayısındaki artışın yanı sıra destek ödemelerinin de zam alacağı bir dönem olacak. İşte zamlı sosyal destek maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 10:35
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Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...

Maaşlar son dakika hesaplandı! Ocak ayında hepsi değişecek! Sosyal destek ödemeleri, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik sosyal yardımları içerir. Bu yardımların miktarı, genellikle enflasyon oranlarına ve ekonomik koşullara bağlı olarak düzenli olarak güncellenir. İşte son maaş tahminleri...

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Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...

OCAK AYINDA MAAŞLAR YÜKSELİYOR!

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

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Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak.

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Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...

2023 EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Emekli maaş zammı son dakika açıklamaları takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen emekli maaş zammında veriler netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyon farkı için gözler kritik rakam TÜİK tarafından açıklandı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül ay rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı ve emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Bunların akabinde Temmuz ve Ocak ayında değişen sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu.

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Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...

İŞTE ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ!

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek