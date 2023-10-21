Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...

Esnafa erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! Bu noktoda vatandaşlar, "Bağkur prim gün sayısı düştü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de, küçük esnaflar ve işletme sahipleri için heyecan verici bir dönem kapıda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği "Esnafa Erken Emeklilik" müjdesi, ülkenin gündemini büyük bir ilgi ve beklentiyle dolduruyor. Pek, esnafa erken emeklilik çıktı mı 2023? İşte, Bağ-kur prim gün sayısı son dakika gelişmeleri...