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Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...

Esnafa erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! Bu noktoda vatandaşlar, "Bağkur prim gün sayısı düştü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de, küçük esnaflar ve işletme sahipleri için heyecan verici bir dönem kapıda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği "Esnafa Erken Emeklilik" müjdesi, ülkenin gündemini büyük bir ilgi ve beklentiyle dolduruyor. Pek, esnafa erken emeklilik çıktı mı 2023? İşte, Bağ-kur prim gün sayısı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 16:19
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Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...

"Bağkur prim gün sayısı düştü mü son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını belirtmişti. Konuya ilişkin detaylar ise bir süredir merak edilmeye başladı. İşte, yeni düzenlemenin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakkal, berber, kuaför, ayakkabıcı, tamirci gibi küçük esnafların Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) sigortalılarıyla aralarındaki bin 800 günlük süre farkının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu süre farkının kaldırılması, uzun süredir beklenen bir adım olarak kabul ediliyordu.

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Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu önemli düzenleme, yaklaşık 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

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Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...

1800 GÜN DETAYI!

Kimleri kapsıyor?

Yapılan yasal düzenleme ile 10 veya daha az çalışanı olan işletmelerde çalışanlar, bin 800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emekli olabilecekler. Ayrıca, prim reformu sayesinde emekli aylıkları yüzde 20 artacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek.

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Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...

Bu reforma göre, işçiler (4A), memurlar (4C), ve işverenler (4B) için prim ödeme gün sayısı farklılık gösteriyor. Ancak, yeni düzenleme ile 4B kapsamına giren işverenler için istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek.