Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Rakamlar şekillendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında bir çok kalemde maaşlar güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin zamlı şekilde hesaplara yattığını açıkladı.Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte, güncel sosyal yardım ödemeleri için son dakika gelişmeler!