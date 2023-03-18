18 Mart 2023, Cumartesi
KDV'den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri
TOKİ açık arttırmayla 50 ilde arsa satışa çıkardı. Toplamda 575 arsanın alıcısıyla buluşacağı açık arttırmayla ilgili detaylar merak konusu oldu. 50 ilin içerisinde İstanbul'da dahil birçok büyükşehir yer almaktadır. Peki TOKİ arsa açık arttırma nasıl olacak? TOKİ arsa alımı ödeme şekli nasıl? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:58
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