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Haberler Galeri KDV'den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri

KDV'den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri

TOKİ açık arttırmayla 50 ilde arsa satışa çıkardı. Toplamda 575 arsanın alıcısıyla buluşacağı açık arttırmayla ilgili detaylar merak konusu oldu. 50 ilin içerisinde İstanbul'da dahil birçok büyükşehir yer almaktadır. Peki TOKİ arsa açık arttırma nasıl olacak? TOKİ arsa alımı ödeme şekli nasıl? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:58
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KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri

TOKİ 50 ilde toplam 575 arsayı açık arttırmaya çıkardı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerinde yer aldığı şehirlerde arsalar KDV'den muaf yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade işmkanı ile satılacak. Alıcılar konuya ilişkin detaylar öğrenmeye çalışıyor. Peki TOKİ arsa satışı nereden, nasıl yapılıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri

50 İLDE 575 ARSA SATIŞA ÇIKTI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

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KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri

HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKACAK?

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak.

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KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri

AÇIK ARTTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırma, 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

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KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! İşte açık artırma tarihleri

ÖDEME ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.