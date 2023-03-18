HaberlerGaleriAçıklama geldi, "Artık diyebilirim..." Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...
Açıklama geldi, "Artık diyebilirim..." Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...
Altın fiyatlarındaki son durum araştırılan konular arasında zirvede yer alıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarında süren hareketlilik sonrasında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Ons altın tarafındaki bu yükseliş gram altın için de destek oluşturdu ve yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 1.189 TL ile rekor tazeledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gelişmeler sonrasında yeni beklentisini açıkladı. İşte, altın fiyatları için son açıklama!