Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Rakamlar netleşti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Emekli ve asgari ücrete gelen maaş zammı sonrasında sosyal yardımlarda artacak. Böylelikle Temmuz ayında birçok kalemde maaşlar güncellenmiş olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları sonrasında yeni maaşlar için detaylar netleşmiş olacak. Sosyal yardım ödemelerinde yararlanan vatandaşlar alınan ödeme miktarlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. İştei sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler!