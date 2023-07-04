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Haberler Galeri Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaş zammı için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Haziran ayı oranları sonrasında birçok kalemde maaşlar değişecek. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi. Peki, memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Öğretmen, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 10:43
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Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

Memur ve emekli maaşlarının belli olmasına artık saatler kaldı. Memuru ve memur emeklisini bu ay yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı eklenmesi sonrasında maaşlar yeniden şekillenecek. Başkan Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte, mesleklere göre yeni olası maaşlar!

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Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken emekli ve memur zammına ilişkin de konuştu.

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Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

Başkan Erdoğan zamlara ilişkin sürecin çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamıyla başlayacağını ifade etti.

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Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

TBMM'de bu hafta, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.