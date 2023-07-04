Memur 2023 zam tablosu ayyuka çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaş zammı için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Haziran ayı oranları sonrasında birçok kalemde maaşlar değişecek. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi. Peki, memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Öğretmen, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar kaç TL olacak?