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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...

2023 Temmuz maaş zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri ueniden hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan her ay ödeme alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ve memur zammının ardından aile destek ödemelerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Temmuz ayıyla birlikte ödemeler başlarken sosyal yardım ödemelerinde de yeni tablo ortaya çıktı. Peki Aile Destek, dul Yetim, Evde Bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 06:27
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...

emekli maaşı ve memur zammı düzenlemeleri Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde yirmi beş zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak. Ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerinin pek çoğunda tutarlar memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte yükselecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güncel tutarları açıkladı. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye çktı. Aile Destek, evde bakım, engelli aylığı, çocuk yardımı...

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...

Başkan Erdoğan Aile Destek programı ile ilgili son olarak şu açıklamaları yaptı;

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Bir yıl daha sürecek bu programımızın başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...

Fakat sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olan vatandaşların aylığının 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığını 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselttik.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...

Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankasını kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz bu Aile ve Gençlik Bankası kapsamına aktaracağız. Oradan da bu tür hanımlara ve gençlere bunu tahsis edeceğiz. Bu işin en güzel örneği veren ülke de Norveç'tir.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...

Norveç bu işi başarıyla sürdürüyor. Onun bütün petrol gelirlerinin belli bir kısmı rezerv olarak tamamen gençlere ayrılır. Gelecek kuşaklara ayrılır. Şimdi bunun bir benzerini de inşallah Aile ve Gençlik Bankasıyla ülkemizde yapacağız. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modellerinden yararlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor."