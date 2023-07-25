HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...
Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...
2023 Temmuz maaş zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri ueniden hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan her ay ödeme alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ve memur zammının ardından aile destek ödemelerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Temmuz ayıyla birlikte ödemeler başlarken sosyal yardım ödemelerinde de yeni tablo ortaya çıktı. Peki Aile Destek, dul Yetim, Evde Bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum...