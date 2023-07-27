100 bin işçiye kadro müjdesi! 2. torba yasada yeni detaylar! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, bir dizi kritik konunun çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor. Bakan Işıkhan'ın masasında bekleyen dosyalar arasında memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi konular yer alıyor.

Memurların uzun zamandır talep ettiği 3600 ek gösterge artışı, maaşlarda önemli bir iyileştirme sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.