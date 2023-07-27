HaberlerGaleri100 bin işçiye kadro müjdesi! 2. torba yasada yeni detaylar! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....
100 bin işçiye kadro müjdesi! 2. torba yasada yeni detaylar! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....
2. Torba yasa maddeleri hakkında detaylar milyonlarca kişi tarafından takip edilyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek iki dev reform ile emeklilik sistemimizde önemli düzenlemelere gidilecek. Ayrıca, yeni torba yasanın kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi toplumun çoğunluğunu ilgilendiren birçok soruna çözüm olması bekleniyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler?, 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte taşerona kadro son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 06:13Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 06:14