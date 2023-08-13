%25 zamlı maaşa ek ödeme cepte! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisine 8.000 TL piyangosu vurdu! Sabah 08.00'de duyuruldu! 7.550, 7.687, 8.125 TL...
Emekli maaşlarına yönelik gerçekleştirilen zam düzenlemesinin etkisiyle, en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında olumlu bir artış sağlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan yüzde 25'lik zam, emeklilerin yeni aylıklarına yansıdı. Emekli vatandaşların maaşlarında önemli bir artışın kapısı daha aralandı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 13.08.2023
08:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Emekli maaşlarına yönelik yapılan zam düzenlemesi, en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında olumlu bir artışı beraberinde getirdi. Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 25'lik zam uygulandı ve emekli vatandaşlarının yeni aylıklarına yansıdı. Ayrıca yapılan açıklamayla birlikte emeklilerin tek seferlik maaşlarına ek alabilecekleri ek ödeme miktarları açıklandı. İşte şartları ve miktarlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaşı 3.000 TL'den başlayanlara özel olarak 10.000 TL ve üzeri aylık alanlara 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor.
GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 10.000 TL arasında olanlara özel olarak 6.750 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Bu promosyon, emeklilere maddi anlamda destek sağlamayı hedefliyor.
QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca CardFinans kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim avantajı sunarak finansal kazançlarını artırıyor.
AKBANK: 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.