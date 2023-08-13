%25 zamlı maaşa ek ödeme cepte! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisine 8.000 TL piyangosu vurdu! Sabah 08.00’de duyuruldu! 7.550, 7.687, 8.125 TL...

Emekli maaşlarına yönelik yapılan zam düzenlemesi, en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında olumlu bir artışı beraberinde getirdi. Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 25'lik zam uygulandı ve emekli vatandaşlarının yeni aylıklarına yansıdı. Ayrıca yapılan açıklamayla birlikte emeklilerin tek seferlik maaşlarına ek alabilecekleri ek ödeme miktarları açıklandı. İşte şartları ve miktarlar...