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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

Devlet tarafından ödenen sosyal yardımlar için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Başvurular için PTT'ye gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla e-Devlet üzerinden halledilebilecek. Doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri için başvurular sistem üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Hak sabipleri adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini e-Devlet aracılığı ile yapabilecek. İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler ve başvuru detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 17:05
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Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

Sosyal yardım ödemelerine başvurularda süreç değişti. Aile Destek, doğal gaz, elektrik ve diğer sosyal yardım ödemeleri için başvurular artıl sadece PTT üzerinden yapılmayacak. Başvurularını hızlı şekilde gerçekleştirmek isteyenler PTT üzerinden işlemlerini halledebilecek. PTT'den yapılan açıklamaya göre, şirket yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. İşte, e-Devlet üzerinden başvuruları gerçekleşecek sosyal yardımlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

Devlet sosyal yardım programları kapsamında 50'den fazla farklı kelemde ödeme sağlıyor. Bu ödemelerden yararlanabilmek için başvuru şartlarını sağlamanız gerekiyor. Şuanda yüzbinlerce kişi sosyal yardım ödemesi alıyor. Bu zamana kadar söz konusu ödemeler PTT üzerinden vatandaşlara veriliyordu.

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Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

ARTIK DEĞİŞTİ! E-DEVLET DE DAHİL EDİLDİ

PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

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Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.

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Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.