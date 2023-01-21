Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...

Devlet tarafından ödenen sosyal yardımlar için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Başvurular için PTT'ye gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla e-Devlet üzerinden halledilebilecek. Doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri için başvurular sistem üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Hak sabipleri adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini e-Devlet aracılığı ile yapabilecek. İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler ve başvuru detayları!