HaberlerGaleriEYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...
EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...
EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih dört gözle bekleniyor. Yapılan son düzenleme ile 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanlara düzenlemeyle emeklilik yolu açılıyor. Kapsam dışında kalanlar ise gelecek yeni açıklamaları takip ediyordu. Belirlenen tarihten sonra emekli olmak isteyenler için de bir imkan bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişini yapılmış ve prim yatırışmış ise EYT'li sayılabilirsiniz. SGK'dan emeklilik yolu açacak yapılandırma paketi için de detaylar netleşmeye başladı. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!