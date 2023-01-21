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Haberler Galeri EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...

EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...

EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih dört gözle bekleniyor. Yapılan son düzenleme ile 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanlara düzenlemeyle emeklilik yolu açılıyor. Kapsam dışında kalanlar ise gelecek yeni açıklamaları takip ediyordu. Belirlenen tarihten sonra emekli olmak isteyenler için de bir imkan bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişini yapılmış ve prim yatırışmış ise EYT'li sayılabilirsiniz. SGK'dan emeklilik yolu açacak yapılandırma paketi için de detaylar netleşmeye başladı. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 18:38
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EYT’de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin bu ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda yapılandırma paketinin gündeme gelmesi bekleniyor. EYT'de kapsam genişlerken, 8 Eylül 1999 sonrası için de emeklilik imkanı doğacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'li kapsamında olunacak. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...

EYT'li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim?

e-Devlet sistemi üzerinden çalışma hayatım bölümüne girerek sigorta bilgilerinize bakabilirsiniz.

Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'lisiniz. Primlerinin uzun vadeli sigorta kollarından olması ve fiili çalışma gerekiyor.

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EYT’de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...

Farklı kurumlarda çalışmaları olanların şartları nasıl belirlenecek?

Farklı kurumlarda çalışanlar için uygulanan bir kural var. Son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılıyor.

Burada son 7 yıl değil son 7 yıllık sigortalı olarak çalışılan süre önemli. Burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor. Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak.

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EYT’de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...

Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?

Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.

Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.

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EYT’de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...

O yüzden staj ve çıraklık ile başlayanlar EYT kapsamına giremiyor. Bu başlangıçların tescil edilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.