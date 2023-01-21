21 Ocak 2023, Cumartesi
Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi güncellendi. 21 Ocak itibarıyla kampanya listesine yeni ürünler ekleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, sosyal medya hesabından indirimli ürünleri açıkladı. Gidenin avantajlı çıktığı Tarım Kredi Kooperatif Market'te enflasyonla mücadele sürüyor. Onlarca üründe avantajlı fiyatlar müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte 21-31 Ocak tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 12:28
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