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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi güncellendi. 21 Ocak itibarıyla kampanya listesine yeni ürünler ekleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, sosyal medya hesabından indirimli ürünleri açıkladı. Gidenin avantajlı çıktığı Tarım Kredi Kooperatif Market'te enflasyonla mücadele sürüyor. Onlarca üründe avantajlı fiyatlar müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte 21-31 Ocak tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 12:28
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Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif Market 2023 Ocak ayı indirimli ürünler listesi yenilendi. Enflasyonla mücadele kapsamında uygun fiyatla satışa çıkan ürünler, vatandaşın cebini rahatlatmaya devam ediyor. Ocak ayı içerisinde geçerli olacak indirimli ürünler listesini sayfamızda bir araya getirdik. Markete uğramadan önce hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte 21-31 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Elma Golden KG

12,50 TL

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Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Elma Starking KG

12,50 TL

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Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Kırmızı Lahana KG

7,95 TL

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Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Muz Yerli KG

15,50 TL