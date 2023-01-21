Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif Market 2023 Ocak ayı indirimli ürünler listesi yenilendi. Enflasyonla mücadele kapsamında uygun fiyatla satışa çıkan ürünler, vatandaşın cebini rahatlatmaya devam ediyor. Ocak ayı içerisinde geçerli olacak indirimli ürünler listesini sayfamızda bir araya getirdik. Markete uğramadan önce hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte 21-31 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...