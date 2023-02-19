Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlara müjdeli haber son dakika olarak geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasında bulundu. Sosyal Ekonomik Destek (SED), Evde Bakım ve Engelli aylığı gibi birçok kalemde maaşlarda artış yaşandı. Sosyal yardım ödemeleri için son rakamlar merak ediliyor. İşte, sosyal destek ödemesi için detaylar!