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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlara müjdeli haber son dakika olarak geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasında bulundu. Sosyal Ekonomik Destek (SED), Evde Bakım ve Engelli aylığı gibi birçok kalemde maaşlarda artış yaşandı. Sosyal yardım ödemeleri için son rakamlar merak ediliyor. İşte, sosyal destek ödemesi için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 11:28
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Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan artış sonrasında sosyal hizmet modeli kapsamında olan ödemelerde değişim yaşandı. Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte sosyal yardım ödeme miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den 2.392 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.226 TL'den 1.594 TL'ye yükseldiğini bildirdi.