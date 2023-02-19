Afet desteğinin ayrıntıları belli oldu! Barınma yardımından nasıl yararlanılacak? Hesap açmaya gerek var mı?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem büyük yıkıma yol açarken, devlet yaraları sarmaya devam ediyor. Hükümetin depremzedeler için yapacağı taşınma ve kira yardımının ayrıntıları belli oldu. Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Anne-babasına ait konutta yaşayan evli afetzedeler de yardım alabilecek.
Giriş Tarihi: 19.02.2023
07:01
Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik sürüyor. Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.
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Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak. Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak. İşte yardım başvuruları ve ödeme koşullarına ilişkin soruların yanıtları:
İKAMET ADRESİ BAŞKA YERDE OLAN DESTEK ÖDEMESİ ALABİLECEK Mİ? Konutları hasar görüldüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda afetzedenin ikametgâhı teyit edilerek ödemeler yapılacak. Destekten yararlanmak için hesap açılmasına gerek yok. Her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alınabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı olanların kendi hesabına olmayanların da TC kimlik numaralarına yatırılacak. Barınma desteği ödemesi, hasarlı konutta ikamet eden eşlerden konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.
KİRACI OLARAK OTURDUĞUM DAİRE YIKILDI AMA SÖZLEŞMEM YOK, DESTEK ÇIKAR MI? Kimlik paylaşım sisteminde ikametgâh sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden yapılacak inceleme sonucuna göre ev sahibi olmadığı belirlenenler barınma desteği alabilecek. Apartman görevlileri de işini resmi olarak belgelemesi kaydıyla yıkık, hasarlı konut için 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLAYACAK? Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar alan her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yapılacak.