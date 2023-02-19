Afet desteğinin ayrıntıları belli oldu! Barınma yardımından nasıl yararlanılacak? Hesap açmaya gerek var mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem büyük yıkıma yol açarken, devlet yaraları sarmaya devam ediyor. Hükümetin depremzedeler için yapacağı taşınma ve kira yardımının ayrıntıları belli oldu. Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Anne-babasına ait konutta yaşayan evli afetzedeler de yardım alabilecek.

Sabah Giriş Tarihi: 19.02.2023 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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