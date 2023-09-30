Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! 1.250 TL nakit verilecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet’ten başvursun!

Aile Destek Programı ödemeleri, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere önemli bir destek sağlar. Bu ödemeler, temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur ve ailenin yaşam kalitesini artırır. Ayrıca, çocukların eğitimine katkıda bulunarak ailelerin ekonomik iyileşmesine yardımcı olur. İşte aile destek paketi başvuru ekranı!