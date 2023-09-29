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Haberler Galeri CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

CarrefourSA 29 Ekim Kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce ürün uygun fiyattan satıla sunulacak. İşte fiyatları tamamen değişen indirim listesi…

Giriş Tarihi: 29.09.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 16:58
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CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

CarrefoURSA 29 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak indirim kataloğu ve ürünler belli oldu.4 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Dana Kıyma 289,90 TL, Kangal Sucuk 114,90 TL, Siyah Zeytin 119 TL, Tereyağı 259 TL, Sıvı Yağ 155 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 169 TL, Xiaomi Readmi Note 12 8.890 TL, Playstation 4 12.799 TL, Buz Dolabı 6.999 TL, Tost Makinesi 899 TL'den satışa sunuluyor. İşte CarrefourSA'nın market uygun fiyatlı ürünleri

CARREFOURSA 28 EYLÜL-4 EKİM İNDİRİM LİSTESİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

Dana Kıyma 289,90 TL

Dana Kuşbaşı 305,90 TL

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CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

Levrek 300-400gr 149.99 TL

Çipura 300-600gr 139,90 TL

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CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

Piliç But 57,90 TL

Hindi Döner 300gr 59,90 TL

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CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

Namet Kangal Sucuk 114,90 TL

Çemeni Sıyrılmış Pastırma 99,90 TL