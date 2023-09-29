CarrefourSA Sıvı Yağ 155 TL’den, 40’lı Tuvalet Kağıdı 169 TL’den ve Dana Kıyma 289,90 TL’den satışa sunuyor! İşte 28 Eylül CarrefourSa indirim listesi

CarrefourSA 29 Ekim Kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce ürün uygun fiyattan satıla sunulacak. İşte fiyatları tamamen değişen indirim listesi…