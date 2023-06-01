Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

"Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesinin kimlere ödeneceği Kurban Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu yıl 2000 TL olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyesi ödemesi, sosyal yardım alanları kapsayıp kapsamadığı ile merak ediliyordu. Peki, Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?