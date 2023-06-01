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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

"Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesinin kimlere ödeneceği Kurban Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu yıl 2000 TL olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyesi ödemesi, sosyal yardım alanları kapsayıp kapsamadığı ile merak ediliyordu. Peki, Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Giriş Tarihi: 01.06.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 14:41
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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

"Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Yardım alanlara da 2000 TL bayram ikramiyesi ödeneceği yönündeki ifadeler üzerine internet üzerinden detaylar araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili bakanlık, kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu. Peki, Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.

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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

DUL VE YETİMLERE YÜZDE 50 ORANINDA ÖDENECEK

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Evde bakım, dul ve yetim aylığı ve aile destek alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 2.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 1000 TL, yetim çocuğa ise 500 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.