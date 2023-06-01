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Haberler Galeri 4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak veriler ışığında emekli maaşlarına zam yansıtılacak. En düşük memur maaşının 22.000 TL olarak açıklanmasının ardından gözler Temmuz maaşına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler gündemde. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zam hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 17:11
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4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. Maaşlara refah payı ve maaşa göre farklı iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Nisan ödeme döneminde 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor. Kademeli maaş artırması hedeflenirken, taban maaşın ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

HAZİRAN'DA ZAMLI ÖDENİR Mİ?

Ramazan Bayramı ikramiyesi yaklaşık yüzde 82 zam yapılarak 2 bin lira olarak ödenmişti. Şimdi yeni artış planlanıyor. Bu artışın 28 Haziran'dan önce yatırılacak Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yetiştirilmesi gündemde.

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4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

Bayram ikramiyesinin en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, eğer kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans olursa 2 bin 900, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesine ulaşılacak.

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4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

HERKESE İYİLEŞTİRME

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler gündemde. Bu kapsamda bir düzenleme taban emekli aylığında olacak.

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4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

Nisan ödeme döneminde 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor.