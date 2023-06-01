4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak veriler ışığında emekli maaşlarına zam yansıtılacak. En düşük memur maaşının 22.000 TL olarak açıklanmasının ardından gözler Temmuz maaşına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler gündemde. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zam hesaplamaları!