09 Ekim 2023, Pazartesi
Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu
Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda emekliye ek zam yapılması gündemde önemli bir yer tutuyor. Kabine tarafından ele alınacak olan ara zam düzenlemesi, en düşük emekli maaşı üzerinde olumlu bir etki yaratacağı öngörülüyor. Bu bağlamda, aylık geliri 7500 TL'nin üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam alıp almayacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:46
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