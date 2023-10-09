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Haberler Galeri Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu

Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu

Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda emekliye ek zam yapılması gündemde önemli bir yer tutuyor. Kabine tarafından ele alınacak olan ara zam düzenlemesi, en düşük emekli maaşı üzerinde olumlu bir etki yaratacağı öngörülüyor. Bu bağlamda, aylık geliri 7500 TL'nin üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam alıp almayacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:46
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Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlar için yapılacak olan ek zam düzenlemesi, son günlerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalar başlatıldı ve Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Özellikle 7500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam alıp almayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından netlik kazanacak. İşte konuya ilişkin güncel son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu

KABİNE SONRASI NETLİK KAZANACAK!

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu

"EMEKLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu

EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ OLACAK MI?

Meclis açılışı ardından basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirme için şu ifadeleri kullandı:

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır"

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Emekli kök maaşa ara iyileştirme son dakika | 7.500, 9.000, 10.000 TL alana zam var mı, karar açıklandı mı? OVP-refah payı-seyyanen artış tablosu

7.500 TL ALANLARA İYİLEŞTİRME GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı düzenlemesinin ne zaman yapılacağı ve bu konudaki çalışmalar için enflasyonun geniş kesimler üzerinde oluşturduğu olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attıklarını, emekli maaşı için ek iyileştirmelere gittiklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" diye konuştu.