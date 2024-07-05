Sosyal medya Bodrum esnafını bitirdi! Fiyat tepkisi: 200 TL’ye 3 çeşit yemek var
Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, zor bir yaz sezonu geçiriyor. Sosyal medyada paylaşılan yüksek fişler Bodrum'u vurdu. Otellerin doluluğu yüzde 60'a düştü, mekanlar boş kaldı. Sosyal medyadaki paylaşımlara tepkili olan esnaf, "Her yer pahalı algısı oluşturuyorlar. 100 TL'ye lahmacun, 200 TL'ye 3 çeşit yemek var" diyor.
ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024
06:40
Güncelleme: 05.07.2024
06:45
Yıllar önce ünlü bir ismin motor yatla teknesine sipariş ettiği lahmacun fiyatını sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan
"Bodrum pahalı" algısı, her geçen yıl artarak büyüdü.
Bodrum'un en pahalı mekânlarından ödenen hesapları paylaşmak artık sosyal medyada bir trend halini aldı. Yıllardır devam eden bu süreç Bodrum'un pahalı olduğu algısını yerleştirirken, özellikle yerli turist bölgeye karşı mesafeli olmaya başladı. En yoğun sezon olan temmuzda Bodrum sokak ve mekanları boş kaldı. Sahaya inildi Bodrum'da esnafın nabzını tutuldu...
ESNAF ŞİKÂYETÇİ! Sabah'ın haberine göre Bodrum'da her bütçeye hitap eden mekânların olduğunu belirten esnaflar, "Bodrum'un en lüks mekânlarına gidip fotoğraf çekiyorlar. Bunu sosyal medyada paylaşmak artık bir statü halini aldı. Ancak Bodrum'da her yer pahalı değil. 300 liraya da karnını doyurursun 3 bin liraya da... Bu bir tercih meselesi. Sanki en ufak menü 3 bin liraymış gibi algı var" diyor.
100 TL'YE DE LAHMACUN VAR Bodrum'da en çok öne çıkan restoranların pahalılığı... Evet, ilçenin en popüler bölgesi Yalıkavak'ta fiyatlar özellikle marina çevresinde dudak uçuklatıyor. Ancak Bodrum merkez, Gündoğan, Gümüşlük gibi bölgelerde İstanbul'dan dahi uygun fiyatlı kafe ve restoranlar var.
Örneğin Bodrum Kalesi'ne yürüme mesafesinde bir kafe-restoranda lahmacun 100 TL, kıymalı pide 180 TL, tavuk dürüm 160 TL, kola-fanta- ayran ise 50 TL. Yine Bodrum kalesinin arka sokaklarında bir pub bar'da alkollü içecekler 200 TL'den başlıyor.