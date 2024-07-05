Sosyal medya Bodrum esnafını bitirdi! Fiyat tepkisi: 200 TL’ye 3 çeşit yemek var

ESNAF ŞİKÂYETÇİ!

Sabah'ın haberine göre Bodrum'da her bütçeye hitap eden mekânların olduğunu belirten esnaflar, "Bodrum'un en lüks mekânlarına gidip fotoğraf çekiyorlar. Bunu sosyal medyada paylaşmak artık bir statü halini aldı. Ancak Bodrum'da her yer pahalı değil. 300 liraya da karnını doyurursun 3 bin liraya da... Bu bir tercih meselesi. Sanki en ufak menü 3 bin liraymış gibi algı var" diyor.