Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300  TL alana...

Örneğin, kök aylığı 9 bin lira olan bir SSK emeklisi, 360 lira ek ödeme (9 bin TL'nin %4'ü) ve 640 lira '5510 Ek 19' ödemesi ile birlikte 10 bin lira alıyordu. Temmuz zammı, bu 10 bin lira yerine 9 bin lira üzerinden ilave edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 olarak belirlendi. Buna göre, 9 bin lira olan kök aylık 11 bin 225 lira 70 kuruşa, ek ödemenin tutarı ise 449.03 liraya çıktı. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş olacak. Eğer taban aylık aynı kalırsa, emekliye bu miktar ödenecek.