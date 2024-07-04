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Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300  TL alana...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin büyük bir merakla beklediği Temmuz ayı zam oranları nihayet duyuruldu. TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayındaki TÜFE oranında zam yapılacağı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10'luk artışa ek olarak, Ocak-Haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmından doğan farkı maaşlarında görecekler. Bu düzenlemeyle birlikte maaşlar, ek ödemeler ve promosyon ödemelerinde de artış yaşanacak. İşte zam oranlarına ilişkin tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 07:06
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Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300  TL alana...

Emekli vatandaşlar için heyecanla beklenen Temmuz ayı kapıda. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra, bankaların emekli promosyonlarında da hareketlenme bekleniyor. Enflasyon karşısında promosyonların güncellenmesi, emeklilerin alım gücünü korumak adına kritik bir rol oynayacak.

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Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300  TL alana...

Memur Emeklisine En Az 17 Bin 588 TL

Ocak-Mayıs enflasyon oranı yüzde 22.72 olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak açıkladı. Bu verilerle birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24.73 olarak hesaplandı. Yılbaşında yüzde 49.25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 24.73 olarak belirlendi.

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Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300  TL alana...

Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 8.46 olarak hesaplanırken, Temmuz zammı yüzde 19.31'e ulaştı. Böylece en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 588 liraya, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşı ise 11 bin 367 liradan 14 bin 178 liraya yükseldi.

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Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300  TL alana...

Ek Ödeme de Arttı: Nasıl Hesaplanacak?

Temmuz zammı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Her ay maaşların yüzde 4'ü oranında hesaplanan ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Bu şekilde kök aylıkla birlikte ek ödemenin miktarı da artmış olacak. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylığın altında kalırsa, emekliye taban tutar kadar ödeme yapılacak. Eğer taban aylık değişmezse, yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10 bin liranın altında olan emeklilere 10 bin lira ödenmeye devam edilecek.

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Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300  TL alana...

Örneğin, kök aylığı 9 bin lira olan bir SSK emeklisi, 360 lira ek ödeme (9 bin TL'nin %4'ü) ve 640 lira '5510 Ek 19' ödemesi ile birlikte 10 bin lira alıyordu. Temmuz zammı, bu 10 bin lira yerine 9 bin lira üzerinden ilave edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 olarak belirlendi. Buna göre, 9 bin lira olan kök aylık 11 bin 225 lira 70 kuruşa, ek ödemenin tutarı ise 449.03 liraya çıktı. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş olacak. Eğer taban aylık aynı kalırsa, emekliye bu miktar ödenecek.