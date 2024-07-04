Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300 TL alana...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin büyük bir merakla beklediği Temmuz ayı zam oranları nihayet duyuruldu. TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayındaki TÜFE oranında zam yapılacağı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10'luk artışa ek olarak, Ocak-Haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmından doğan farkı maaşlarında görecekler. Bu düzenlemeyle birlikte maaşlar, ek ödemeler ve promosyon ödemelerinde de artış yaşanacak. İşte zam oranlarına ilişkin tüm ayrıntılar...