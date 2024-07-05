Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme! Altı ayda teslim alınmayanlar elden çıkarılacak
AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu 9'uncu Yargı Paketi'nde Karayolları Trafik Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Yediemin Otoparkları'nda bulunan 15 bin metruk aracın ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Düzenleme, buluntu ve trafikten men edilen araçları kapsayacak. Araçlar satılıp borçlar ödenecek.
ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024
06:59
Güncelleme: 05.07.2024
06:59
Buluntu ya da trafikten men edilip, sahipleri tarafından alınmadığından Yediemin Otoparkları'nda çürümeye terk edilen araçlar için çözüm geliyor. AK Parti, 9'uncu Yargı Paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Pakette, şu anda 15 bin civarında araç bulunan Yediemin Otoparkları'ndaki araçlara dönük düzenleme bulunuyor. Bu araçların hızla satılıp ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Maddeye göre süreç şöyle işleyecek:
BULUNTU VE MEN EDİLENLER
Düzenleme buluntu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilen araçları kapsayacak. Mevcut sistemde buluntu olması nedeniyle veya Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce satılıyor. Ancak bu araçların vergi, ceza gibi borçları nedeniyle satış yıllarca sürebiliyor ve araçlar çürümeye terk edilmiş oluyor.
HIZLA SATILACAK
Teklif kapsamında 6 aylık bekleme süresinin sonunda otoparklarda bekleyen araçların sicilinde bulunan satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler için ilgili kurumlara, bu araçların satılacağı hususu bildirilip satış işlemlerine başlanacak. Araçların üzerinde bulunan tüm şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, satış tarihi itibarıyla kalkmış sayılarak; varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilecek.
BORÇLAR ÖDENECEK
Satıştan elde edilen gelirden sırasıyla; muhafaza ve satış için yapılan giderler, aracın tanıtımına yarayan numaraların tespitine ve tamamlanmasına dair giderler ve vergi, resim veya harç gibi malın aynından kaynaklanan alacaklar ödenecek. Diğer borçların da ödenmesinden sonra kalan para, varsa araç sahibi için kamu bankasına yatırılacak. 5 yıl içinde araç sahibi çıkmazsa para Hazine'ye devredilecek.