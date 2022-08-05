HaberlerGaleriSosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut
Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut
SON DAKİKA! Tüm Türkiye'de büyük heyecan yaratan sosyal konut projesi, daha başlamadan konut fiyatlarında düşüş başlattı. Valiliklerin talep toplamaya başladığı proje ile vatandaşlar yüzde 10 peşinatla ev sahibi olacak. Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayında açıklayacak.