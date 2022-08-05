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Haberler Galeri Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

SON DAKİKA! Tüm Türkiye'de büyük heyecan yaratan sosyal konut projesi, daha başlamadan konut fiyatlarında düşüş başlattı. Valiliklerin talep toplamaya başladığı proje ile vatandaşlar yüzde 10 peşinatla ev sahibi olacak. Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayında açıklayacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.08.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 06:58
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Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşların sorununu çözmek için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

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Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, evi olmayan dar gelirliler için yapılacak sosyal konutlarla ilgili valilikler talep toplamaya başladı. Şehirlerdeki ihtiyaca göre belirlenecek toplam konut sayısının rekor düzeyde olacağı belirtiliyor.

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Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

REKOR KONUT SAYISI OLACAK
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle bugüne kadar yapılan sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamına ulaşılarak hak sahiplerine teslim edildi.

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Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

Bir buçuk yıl önce 100 bin sosyal konut hamlesi başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar tamamladı ve inşaatlar devam ediyor.

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Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

Yeni sosyal konut hamlesi de Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacağı için 81 ilde bu sayının gelen talebe göre 200 bini geçeceği de belirtiliyor. Projeyle ilgili tüm detaylar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacak.