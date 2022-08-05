Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor! Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı | 81 ilde 150-200 bin konut

Yeni sosyal konut hamlesi de Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacağı için 81 ilde bu sayının gelen talebe göre 200 bini geçeceği de belirtiliyor. Projeyle ilgili tüm detaylar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacak.