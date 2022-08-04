6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, tarihi keşifte ortaya çıkarılan doğalgazın üretimine yönelik teknisyen ve mühendis kadrosu için de harekete geçildi. TPAO, yetiştirilecek mühendislik öğrencilerine ayda 6 bin liralık burs ve mezuniyette de iş garantisi verecek.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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