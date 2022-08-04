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Haberler Galeri 6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor

6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, tarihi keşifte ortaya çıkarılan doğalgazın üretimine yönelik teknisyen ve mühendis kadrosu için de harekete geçildi. TPAO, yetiştirilecek mühendislik öğrencilerine ayda 6 bin liralık burs ve mezuniyette de iş garantisi verecek.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:33
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6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor
Türkiye'nin hidrokarbon endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Mavi Vatan'da çalıştırılmak için yetiştirilmek üzere iki ön lisans programı açıldı. Ön lisans programlarına başvuru için yarın (5 Ağustos 2022) son gün.
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6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor
Ön lisans programlarına başvuru için yarın (5 Ağustos 2022) son gün.
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6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler öğrenim süresi boyunca burs alacak.
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6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; TPAO'nun alt şirketi TP-OTC, 60 öğrenci için 3 bin liraya kadar burs imkanı tanıyacak.
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6 bin lira burs verilecek! Yeni mezunlara kaçırılmayacak fırsat! Karadeniz gazı için geleceğin genç mühendisleri aranıyor
Bununla birlikte Petrol-Doğal Gaz, Jeoloji ve Jeofizik mühendislik bölümleri başta olmak üzere toplamda 10 ayrı mühendislik dalında 26 öğrenciye aylık 6 bin lira burs verecek.