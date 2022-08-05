Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...

Benzin ve motorine indirim geliyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatındaki düşüşün etkisiyle birlikte benzin ve motorine indirim yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından indirimin ne kadar olduğu ve hangi tarihte geçerli olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzin ve motorin indirimi ne kadar? 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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