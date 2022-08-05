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Haberler Galeri Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...

Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...

Benzin ve motorine indirim geliyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatındaki düşüşün etkisiyle birlikte benzin ve motorine indirim yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından indirimin ne kadar olduğu ve hangi tarihte geçerli olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzin ve motorin indirimi ne kadar? 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:48
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Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı...

Benzin ve motorine son dakika indirim açıklaması geldi. Hafta başında Brent petrol fiyatı 100 doların altına düşmüştü. 94 dolara kadar gerileyen Brent petrol sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşanmaya başladı. Son zamanlarda etkili olan akaryakıt zammı sonrası araç sahipleri indirim beklemeye başladı. Peki, benzin ve motorin indirimi ne kadar? 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...

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Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

6 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere, benzine 2,23 TL, motorine 1,15 TL indirim bekleniyor. LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı...

5 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.25 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL

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Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı...

5 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.36 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.61 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL

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Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı...

5 Ağustos İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.63 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.04 TL