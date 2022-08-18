18 Ağustos 2022, Perşembe
%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...
Ocak ayı emekliler için kazançlı geçecek. Ek gösterge düzenlemesinin de yürürlüğe girecek olmasından dolayı maaşla birlikte artış yaşanacak. Ek göstergenin 3600 olması 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek. Diğer yandan Ocak ayındaki yeni maaş katsayısıyla gelirler daha da artmış olacak. Peki, 3600 ek gösterge ile kim, ne kadar maaş alacak? Yeni maaş tablosu ortaya çıktı mı? İşte hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 18.08.2022 19:18
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