%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

5.3 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren maaş zammı ve ek gösterge artışı ile ilgili hesaplamalar yapıldı. Ocak ayında maaşlar ve ek gösterge artacak. Özellikle ek gösterge düzenlemesi sonrasında, "Kim, ne kadar maaş alacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere, ek göstergenin 3600 olması 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek. Maaş zammı ve ek gösterge artışı sonrasında yeni maaşlar hesaplara yatacak. Peki, 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar ne kadar olacak?