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Haberler Galeri %8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

Ocak ayı emekliler için kazançlı geçecek. Ek gösterge düzenlemesinin de yürürlüğe girecek olmasından dolayı maaşla birlikte artış yaşanacak. Ek göstergenin 3600 olması 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek. Diğer yandan Ocak ayındaki yeni maaş katsayısıyla gelirler daha da artmış olacak. Peki, 3600 ek gösterge ile kim, ne kadar maaş alacak? Yeni maaş tablosu ortaya çıktı mı? İşte hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2022 19:18
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%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

5.3 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren maaş zammı ve ek gösterge artışı ile ilgili hesaplamalar yapıldı. Ocak ayında maaşlar ve ek gösterge artacak. Özellikle ek gösterge düzenlemesi sonrasında, "Kim, ne kadar maaş alacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere, ek göstergenin 3600 olması 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek. Maaş zammı ve ek gösterge artışı sonrasında yeni maaşlar hesaplara yatacak. Peki, 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

5.3 milyon memur ve memur emeklisi hem maaşlarının artacağı hem de ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.

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%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

Ek gösterge için yasal altyapı geçtiğimiz ay tamamlandı.

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%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

15 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle; birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

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%8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...

İLAVE 600 PUAN

Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.