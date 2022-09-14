HaberlerGaleriTOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...
TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ sosyal konut projesi için başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuru sayısını açıkladı. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? Başvurular nereden nasıl yapılacak?