TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat. 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok. TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 numarası ile bitenler ile için başvuru şartları açıklandı. 14 Eylül itibariyle TOKİ sosyal konut projesi için başvurular başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı. İşte, TOKİ sosyal konut projesi için detaylar...