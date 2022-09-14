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Haberler Galeri TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ sosyal konut projesi için başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuru sayısını açıkladı. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? Başvurular nereden nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 12:43
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TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat. 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok. TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 numarası ile bitenler ile için başvuru şartları açıklandı. 14 Eylül itibariyle TOKİ sosyal konut projesi için başvurular başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı. İşte, TOKİ sosyal konut projesi için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.

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TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

SOSYAL KONUT PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bakan Kurum, "Saat 11.15 itibariyle sosyal konut projesine başvuranların sayısının 141 bine yükseldi" dedi.

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TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.



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TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler...

BANKALARDA BAŞVURU YOĞUNLUĞU!

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.