HaberlerGaleri2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!
2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!
2023 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Ücretlerin değişmesinin ardından halk arasında yaşlılık aylığı da denilen 65 yaş maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Yeni zam oranlarıyla birlikte yeni yılda yaşlılık maaşı da zamlandı. Peki, "2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?","Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:20Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:25