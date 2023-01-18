2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zam oranının ardından 65 yaş aylığı ücreti de merak konusu oldu. Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşlarının artmasıyla birlikte sosyal yardım paraları da yeniden güncellendi. 65 yaş aylığının ne kadar olduğu maaş alanlar ve yakınları tarafından merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilenler..