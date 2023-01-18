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Haberler Galeri 2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

2023 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Ücretlerin değişmesinin ardından halk arasında yaşlılık aylığı da denilen 65 yaş maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Yeni zam oranlarıyla birlikte yeni yılda yaşlılık maaşı da zamlandı. Peki, "2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?","Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:25
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2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zam oranının ardından 65 yaş aylığı ücreti de merak konusu oldu. Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşlarının artmasıyla birlikte sosyal yardım paraları da yeniden güncellendi. 65 yaş aylığının ne kadar olduğu maaş alanlar ve yakınları tarafından merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilenler..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

65 YAŞ AYLIĞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı hesaplanırken memur maaşı değil asgari ücret dikkate alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti %54,66 zam ile birlikte 8 bin 506 TL olarak açıklamıştı. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterdi. 2023 yılında Yeni 65 yaş aylığı 2604 lira oldu.

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2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

YAŞLILIK MAAŞI HANGİ AYLARDA YATACAK?

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.

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2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

YAŞLILIK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

-65 yaşını doldurmuş olan,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

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2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!

-Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

-2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.