Sonunda belli oldu! ATM'den hemen alabilirsiniz! Başvurana 375, 450, 600, 750, 1250 ve 1500 TL ödeniyor!

ATM'den hemen alabilirsiniz! Başvurana 375, 450, 600, 750, 1250 ve 1500 TL ödeniyor. Milyonlarca emekli için promosyon ödemeleri büyük önem taşıyor. Henüz bankalar ile anlaşma yapmamış emekliler en fazla ödeme yapan bankaları sorgulamayı sürdürüyor. Bankalar emeklilere, 3 yıllık sözleşmeleri imzalamaları halinde ödeme yapıyor. Net maaşlar 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor. Ödemelerden yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Taahhüt sonrasında bankalar ödemelerini hesaplara yatırıyor.