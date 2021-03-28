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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sonunda belli oldu! ATM'den hemen alabilirsiniz! Başvurana 375, 450, 600, 750, 1250 ve 1500 TL ödeniyor! Sonunda belli oldu! ATM'den hemen alabilirsiniz! Başvurana 375, 450, 600, 750, 1250 ve 1500 TL ödeniyor!
ATM'den hemen alabilirsiniz! Başvurana 375, 450, 600, 750, 1250 ve 1500 TL ödeniyor. Milyonlarca emekli için promosyon ödemeleri büyük önem taşıyor. Henüz bankalar ile anlaşma yapmamış emekliler en fazla ödeme yapan bankaları sorgulamayı sürdürüyor. Bankalar emeklilere, 3 yıllık sözleşmeleri imzalamaları halinde ödeme yapıyor. Net maaşlar 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor. Ödemelerden yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Taahhüt sonrasında bankalar ödemelerini hesaplara yatırıyor.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 17:22
Milyonlarca emekli promosyon ödeme imkanından yararlanıyor. Emekliler bankalara başvurmaları halinde alacakları promosyon ödemeleri için bilgi alabiliyor. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi kişiler yararlanabilmektedir. 2021 yılına girdiğimiz dönemde bankaların promosyon ücretleri hakkında soruşturmalar hız kazandı. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ise yeni anlaşma yaparak ödemelerini cebine koyabilecek. Bankalarda yeni yıl sonrasında promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,100 liraya kadar çıkıyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar ve detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.
Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.