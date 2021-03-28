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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! 3. kez yapılacak olan 1000 TL yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? Başvuru şartları... Milyonları ilgilendiriyor! 3. kez yapılacak olan 1000 TL yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? Başvuru şartları...
3. kez yapılacak olan 1000 TL yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen pandemi yardımı için detaylar merak ediliyor. 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanmak için detaylar sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, 3. kez yapılacak olan 1000 TL yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? Başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 16:29
3. kez yapılacak olan 1000 TL yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? Başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. PTT üzerinden yapılan ödemeler için başvuru şartları merak ediliyor. 3. kez ödeme yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. İşte, 3. kez yapılacak olan 1000 TL yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? Başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI 2021
"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
3. KEZ 1000 TL PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ OLACAK MI?
3. kez pandemi destek ödemesi olacağına yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı 4-Çarşamba 6-Perşembe 8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.