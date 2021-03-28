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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerde artık satılmayacak! Düzenleme yolda! A101, BİM, ŞOK ve Migros bundan sonra... Marketlerde artık satılmayacak! Düzenleme yolda! A101, BİM, ŞOK ve Migros bundan sonra...
Türkiye'de market zincirleri belirli ürünlerin satışlarını sürdürüyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Küçük esnafı korumak amacıyla yapılacak düzenleme kabul görürse, belirli ürünlerin satılı yasaklanacak. Özellikle elektronik ürünlerin satışlarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca marketler kepenklerini Pazar günleri saat 11:00'dan önce açamayacak. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 17:55
Büyük market zincirleri 81 ilde hizmet sunuyor. Market zincirleri tarafından birçok ürün aktif olarak satılıyor. Marketler hakkında yapılacak düzenleme sonrasında artık birçok ürün artık raflarda yer almayacak. Aktüel günlerde belirli teknolojik ürünlerin satışı büyük ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin amacı ise küçük esnafı desteklemek. Eğer yönetmelik kabul edilirse, elektronik ürünler başta olmak üzere cep telefonu, sigara ve beyaz eşya satışı yapılmayacak. Ayrıca belirlenen marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerinin karşılanması ve bu kesimin korunması hedefleniyor.
O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.
Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.