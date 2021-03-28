Marketlerde artık satılmayacak! Düzenleme yolda! A101, BİM, ŞOK ve Migros bundan sonra...

Büyük market zincirleri 81 ilde hizmet sunuyor. Market zincirleri tarafından birçok ürün aktif olarak satılıyor. Marketler hakkında yapılacak düzenleme sonrasında artık birçok ürün artık raflarda yer almayacak. Aktüel günlerde belirli teknolojik ürünlerin satışı büyük ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin amacı ise küçük esnafı desteklemek. Eğer yönetmelik kabul edilirse, elektronik ürünler başta olmak üzere cep telefonu, sigara ve beyaz eşya satışı yapılmayacak. Ayrıca belirlenen marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacak.