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Haberler Galeri sonuc.gsb.gov.tr: KYK burs sonuçları sorgulama! 2020 e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

sonuc.gsb.gov.tr: KYK burs sonuçları sorgulama! 2020 e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2020 KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, tahhütname onay işlemleri oldu. KYK, burs ve kredi hakkı kazanan adayların taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Peki, KYK burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KYK burs taahhütnamae onayı nasıl yapılır? İşte e Devlet KYK burs onaylama ekranı...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 10:29
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sonuc.gsb.gov.tr: KYK burs sonuçları sorgulama! 2020 e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KYK burs ve kredi sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklaması ile binlerce üniversite öğrencisine her yıl verilen burs/kredi için başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sonuçların erişime açılmasının ardından gözler taahhütname onayına çevrildi. Peki, KYK burs kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK burs onaylama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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sonuc.gsb.gov.tr: KYK burs sonuçları sorgulama! 2020 e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

2020 KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar KYK'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuru yapan öğrenciler sonuc.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

2020 KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK'dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor.

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sonuc.gsb.gov.tr: KYK burs sonuçları sorgulama! 2020 e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

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sonuc.gsb.gov.tr: KYK burs sonuçları sorgulama! 2020 e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR? (e-DEVLET)

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

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sonuc.gsb.gov.tr: KYK burs sonuçları sorgulama! 2020 e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri sekmesine gelin. "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmesi gerekmektedir.