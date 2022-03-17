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Haberler Galeri SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...

SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...

3600 ek göstergede son viraja girildi. Dün ikinci toplantısını gerçekleştiren komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge artışında detaylar belli olmaya başladı. Tüm memurları kapsaması beklenen 3600 ek göstergenin maaş ve ikramiyelere nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman?

Giriş Tarihi: 17.03.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 13:36
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SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde çalışmalar sürerken, söz konusu düzenlemenin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleştirecek.

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SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

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SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...

Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

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SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TASLAKLAR NETLEŞİYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak.