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SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...
3600 ek göstergede son viraja girildi. Dün ikinci toplantısını gerçekleştiren komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge artışında detaylar belli olmaya başladı. Tüm memurları kapsaması beklenen 3600 ek göstergenin maaş ve ikramiyelere nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.03.2022 13:36Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 13:36