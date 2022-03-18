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Haberler Galeri 3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 ek göstergede son durum yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge artışında detaylar belli olmaya başladı. 1.157-1.477 lira arasında artış yapılması beklenen 3600 ek gösterge için komisyon ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Şimdi ise gözler 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı oldu. Peki, 3600 ek gösterge ile memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 10:57
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3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ile memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak? Kamu çalışanlarının heyecanla beklediği ek gösterge artışında detaylar belli olmaya başladı. İkinci toplantının sona ermesinin ardından komiyonun 10 Mayıs'ta yeniden bir araya geleceği açıklandı. Ek göstergenin hangi tarihte çıkacağı merak edilirken, maaşlara nasıl yansıyacağı da gündemde. Peki, 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

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3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

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3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TASLAKLAR NETLEŞİYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak.

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3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TASLAKLAR NETLEŞİYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak.