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3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
3600 ek göstergede son durum yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge artışında detaylar belli olmaya başladı. 1.157-1.477 lira arasında artış yapılması beklenen 3600 ek gösterge için komisyon ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Şimdi ise gözler 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı oldu. Peki, 3600 ek gösterge ile memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...