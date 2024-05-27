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49-50-51-52 yaşla emekli olacaklar cetveli! 2001 2019 arasına emeklilik öneri hesap tablosu

Emeklilik uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından bireylerin hak ettikleri dinlenme dönemine adım atmalarını sağlayan bir süreç olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'de ve dünya genelinde emeklilik sistemleri sosyal güvenlik kurumları tarafından düzenlenmekte ve bu sürecin şartları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde emeklilik için gerekli şartlar arasında belirli bir yaşa gelmiş olmak, yeterli çalışma süresini tamamlamış olmak ve düzenli olarak prim ödemelerini yapmış olmak yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2024 13:35
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49-50-51-52 yaşla emekli olacaklar cetveli! 2001 2019 arasına emeklilik öneri hesap tablosu

Emeklilik tablosu, çalışanların ne zaman emekli olabileceklerini anlamalarına yardımcı olan emeklilik yaşını, gerekli prim günlerini ve tahmini emeklilik aylığını gösteren kritik bir planlama aracıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesi üzerinden erişilebilen bu tablolar kişisel emeklilik planlaması yaparken kullanılabilecek temel verileri sunmaktadır.

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49-50-51-52 yaşla emekli olacaklar cetveli! 2001 2019 arasına emeklilik öneri hesap tablosu

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme, 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme, 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl sigortalılık, 5975 gün prim ödeme, 58 yaş

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49-50-51-52 yaşla emekli olacaklar cetveli! 2001 2019 arasına emeklilik öneri hesap tablosu

24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl sigortalılık, 5900 gün prim ödeme, 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl sigortalılık, 5825 gün prim ödeme, 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl sigortalılık, 5750 gün prim ödeme, 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl sigortalılık, 5675 gün prim ödeme, 54 yaş

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49-50-51-52 yaşla emekli olacaklar cetveli! 2001 2019 arasına emeklilik öneri hesap tablosu

24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl sigortalılık, 5600 gün prim ödeme, 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl sigortalılık, 5525 gün prim ödeme, 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl sigortalılık, 5450 gün prim ödeme, 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl sigortalılık, 5375 gün prim ödeme, 50 yaş

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49-50-51-52 yaşla emekli olacaklar cetveli! 2001 2019 arasına emeklilik öneri hesap tablosu

24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl sigortalılık, 5300 gün prim ödeme, 49 yaş
24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl sigortalılık, 5225 gün prim ödeme, 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl sigortalılık, 5150 gün prim ödeme, 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl sigortalılık, 5075 gün prim ödeme, 46 yaş