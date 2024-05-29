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Emekliye müjdeli duyuru geldi! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SGK BAĞKUR emeklisine jest

Mayıs ayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları açısından yeni fırsatlarla dolu bir ay olarak öne çıkıyor. Çeşitli bankalar, emekli maaşlarını kendi hesaplarına taşıyan müşterilere cazip nakit promosyonlar sunmakta ve bu tekliflere 31 Mayıs tarihine kadar başvuru kabul etmektedir. Emeklilere yönelik bu avantajlı teklifler, ekonomik destek sağlamanın yanı sıra birçok ek fayda sunmaktadır. İşte emekliler için sunulan bu promosyonlar hakkında bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:35
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Emekliye müjdeli duyuru geldi! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SGK BAĞKUR emeklisine jest

Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve maaş hesaplarını daha avantajlı bir bankaya taşımak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi hesaplarına taşıyan müşterilere belirli tutarlarda nakit promosyonlar sunuyor.

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Emekliye müjdeli duyuru geldi! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SGK BAĞKUR emeklisine jest

Bu promosyonlar, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirerek, ek gelir sağlıyor. Promosyon tekliflerinden yararlanan emekliler, ayrıca düşük faizli kredi imkanlarından faydalanabiliyor. Bu sayede, acil nakit ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılayabiliyorlar.

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Emekliye müjdeli duyuru geldi! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SGK BAĞKUR emeklisine jest

Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek, hem ekonomik destek elde edebilir hem de çeşitli bankacılık hizmetlerinden yararlanabilir. Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olan bu promosyonları kaçırmamak için ilgili bankaların web siteleri, şubeleri veya müşteri hizmetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

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Emekliye müjdeli duyuru geldi! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SGK BAĞKUR emeklisine jest

Bankalar ve Sundukları Promosyon Detayları

ING Bank

Promosyon Miktarı: Toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon.

Ekstra Avantajlar: Ayda 3 kez ücretsiz EFT ve havale, %53,00'ye varan günlük faiz oranları.

Müşteri Olma Kolaylığı: ING banka hesabına online başvurular mümkün.

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Emekliye müjdeli duyuru geldi! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SGK BAĞKUR emeklisine jest

İş Bankası

Promosyon Miktarı: Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon.

Ekstra Avantajlar: Kredi kartı aidatı yok, ayda 2 kez ücretsiz diğer banka ATM'lerinden nakit çekim.

Müşteri Olma Kolaylığı: Detaylı bilgi ve başvuru için İş Bankası şubeleri ve internet bankacılığı hizmetinizde.