Emekliye müjdeli duyuru geldi! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SGK BAĞKUR emeklisine jest

Mayıs ayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları açısından yeni fırsatlarla dolu bir ay olarak öne çıkıyor. Çeşitli bankalar, emekli maaşlarını kendi hesaplarına taşıyan müşterilere cazip nakit promosyonlar sunmakta ve bu tekliflere 31 Mayıs tarihine kadar başvuru kabul etmektedir. Emeklilere yönelik bu avantajlı teklifler, ekonomik destek sağlamanın yanı sıra birçok ek fayda sunmaktadır. İşte emekliler için sunulan bu promosyonlar hakkında bilmeniz gerekenler...