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Haberler Galeri Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, yeni haftaya girmemiz ile birlikte bankaların güncel kampanyalarını araştırmaya başladı. TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde bankaların faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Kredi faizleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, en düşük faiz veren banka hangisi? İşte kamu ve özel bankaların güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:41
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Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından perşembe açıklanacak politika faizi kararı öncesinde gözler bankaların güncel faiz oranlarına çevrildi. Bankaların kredi faiz oranlarınında birebir etki eden TCMB faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve özel bankaların faiz oranlarını yazımızda ele aldık. İşte 14 Haziran banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 14 Haziran 2021 banka banka güncel kredi faiz oranları:

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Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

İhtiyaç Kredisi: yüzde 1,61

Taşıt kredisi: yüzde 1,54

Konut kredisi: yüzde 1,38

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Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Tüketici kredisi: yüzde 1.51

Taşıt kredisi: yüzde 1.54

Konut kredisi: yüzde 1.37

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Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI

İhtiyaç kredisi: yüzde 1.51

Konut kredisi: yüzde 1.50

Taşıt kredisi: yüzde 1.34