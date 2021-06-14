Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, yeni haftaya girmemiz ile birlikte bankaların güncel kampanyalarını araştırmaya başladı. TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde bankaların faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Kredi faizleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, en düşük faiz veren banka hangisi? İşte kamu ve özel bankaların güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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