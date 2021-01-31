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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son saatler! Vergi yapılandırma süresi uzayacak mı? Geri sayım başladı... Son saatler! Vergi yapılandırma süresi uzayacak mı? Geri sayım başladı...
Şubat ayına sayılı saatler kalması sonrasında vergi yapılandırması hakkında son detaylar merak ediliyor. Borçlarını 18 taksite varan fırsatlarda ödeme şansının yakalandığı bu kanuna ilgi yoğunken başvurular interaktif vergi dairesi ve e-devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Cumhurbaşkanı kararı sonrasında 31 Aralık 2020 tarihinde bitmesi beklenen vergi yapılandırma başvuru tarihi uzatılmıştı. Binlerce vatandaşın yararlandığı yapılandırmanın yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2021 18:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 18:44
Vergi yapılandırma başvuruları milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Şubat ayının yaklaşması sonrasında yeni adımın atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Şubat ayına kadar başvuruların alınacağı bilinirken ocak ayının bitimine kısa süre kala İnteraktif Vergi Dairesi ve e devlet üzerinden işlemler hız kazandı. KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, SGK, vergi borçları gibi birçok borcun 18 taksite varan fırsatlarla ödeme imkanı sunuyor. Yapılandırma için son saatlere girilirken, alınacak kararlar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgilere göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara yoğun ilgi gösteriyor.
Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulundu, bu kapsamda 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alındı. Bugüne kadar 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırılırken, alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.
GERİ SAYIM BAŞLADI: SON GÜN YARIN
17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (yarın) mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 'www.gib.gov.tr' veya 'e-devlet - www.turkiye.gov.tr' üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.