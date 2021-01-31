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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana anında para yardımı! Aylık 610 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları... Başvurana anında para yardımı! Aylık 610 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları...
Sosyal devlet olma getirisinin bir özelliği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor. İhtiyaç sahibinde olan vatandaşlar ve onların bakımını üstlenen yakınlarına destek ödemeleri sürüyor. Bu ödemelerde bir tanesi de engelli yakını aylığıdır. Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. İşte, engelli aylığı yakını başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.01.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 18:21
Başvurana anında para yardımı! Aylık 610 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak ihtiyaç sahibi durumundaki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması adına yardım desteği sağlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular kabul edilirken, değerlendirmelerin ardından kurum tarafından ödemeler yapılıyor. Engelli yakın aylığı başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, E-Devlet başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ENGELLİ YAKINI AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2021 ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NE KADARDIR?
Engelli yakını aylığı başvurusu kişinin ikamet adresine faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden tamamlanır. Şartlara uygun olanlara ise engelli yakını maaşı bağlanır. Engelli yakını aylığı miktarı ise 609,61 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeler her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilir.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NEDİR? ENGELLİ YAKINI AYLIĞININ ŞARTLARI NELERDİR?
Engelli yakını aylığı, bakmakla yükümlü olduğun 18 yaşından küçük engelli yakını bulunan muhtaç durumundaki kişileri yakından ilgilendirir. Engelli yakını aylığı şartları arasında ise engel durumu, muhtaçlık seviyesi ve yaş kriterlerine göre belirleniyor.
Engeli yakını aylığından yararlanmak isteyenlerin sosyal güvencelerinin bulunmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücreti 1/3'ünden az olması gerekir. Aynı zamanda kişinin bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyin yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından alınan raporunda %40 ve üzerinde engele sahip olması şarttır. Son olarak ise adına aylık alınacak engelli kişinin 18 yaşından küçük olması istenilir.
2021 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Ocak ayı engelli maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, engelli aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir.