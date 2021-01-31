Başvurana anında para yardımı! Aylık 610 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları...

Sosyal devlet olma getirisinin bir özelliği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor. İhtiyaç sahibinde olan vatandaşlar ve onların bakımını üstlenen yakınlarına destek ödemeleri sürüyor. Bu ödemelerde bir tanesi de engelli yakını aylığıdır. Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. İşte, engelli aylığı yakını başvuru şartları nelerdir?