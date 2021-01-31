Koronavirüs pandemisi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar için kredi fırsatları bankalardan tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar kredi kampanyalarını araştırmayı sürdürüyor. Bankalar müşterilerine kredi fırsatı sunarken bazı şartların yerine getirilmesini istiyor. Ancak son dönemde Ziraat Bankası tarafından kefilsiz ve teminatsız kredi fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası kredi çekmek için fırsat kollayanların yüzünü güldürecek fırsat için müjdeyi verdi. Krediyi kullanacak kişinin dilediği ödeme seçeneğine göre esnek bir yapıya sahip kredi kampanyası hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...