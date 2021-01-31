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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurular oldukça kolay ve çabuk! Ziraat Bankası'ndan cepleri rahatlatacak kefilsiz kredi kampanyası! İşte şartları... Başvurular oldukça kolay ve çabuk! Ziraat Bankası'ndan cepleri rahatlatacak kefilsiz kredi kampanyası! İşte şartları...
Ziraat Bankası'ndan yeni yılda kredi çekecekler için fırsat müjdesi geldi. Birçok banka kredi çekecek müşterilerinden bazı şartları yerine getirmesini bekliyor. Zorlu süreçte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için Ziraat Bankası'ndan cepleri rahatlatacak açıklama geldi. Kefilsiz kredi kampanyası başlatan Ziraat Bankası, yakın süreçte başvuruları kabul etmeye başladı. İşte, 2021 Ziraat Bankası kefilsiz kredi kampanyası başvurusu...
Giriş Tarihi: 31.01.2021 21:36
Koronavirüs pandemisi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar için kredi fırsatları bankalardan tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar kredi kampanyalarını araştırmayı sürdürüyor. Bankalar müşterilerine kredi fırsatı sunarken bazı şartların yerine getirilmesini istiyor. Ancak son dönemde Ziraat Bankası tarafından kefilsiz ve teminatsız kredi fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası kredi çekmek için fırsat kollayanların yüzünü güldürecek fırsat için müjdeyi verdi. Krediyi kullanacak kişinin dilediği ödeme seçeneğine göre esnek bir yapıya sahip kredi kampanyası hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KREDİ ÖZELLİKLERİ
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 olarak belirlendi. Oldukça kolay ve hızlı başvuru yapılabilen Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinde birçok fırsat bulunuyor.
* Esnek ödeme ile ister azalan taksitli ya da artan taksitli ödeme yapabilirsiniz
* 36 aya kadar vade imkânı bulunuyor
* Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır
* Bireysel kredi kullanan müşterilere hayat sigortası ürünü sunuluyor.
BAŞVURU BELGELERİ
Kredi kampanyasına internet bankacılığı ve mobil şubenin yanı sıra şubelerden de başvuru yapılabiliyor. İşte gereken evraklar;
* Başvuru Formu,
* Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
* Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
* Şubece istenebilecek diğer belgeler
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Ahaber.com.tr olarak 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekildiğinde ödenecek tabloyu sizler için hazırladık. İşte örnek ödeme tablosu;