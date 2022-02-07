Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL’ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

Honda mühendisliği ile yenilenen ve sürüş dinamikleri güçlenen yeni Civic Sedan modellerine özel kredi kampanyası, şubat ayında da otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra sürüş keyfiyle de öne çıkan 1.5L VTEC Turbo ECO LPG'li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 486 bin 150 TL'den başlayan fiyatı veya 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor.