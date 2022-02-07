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Haberler Galeri Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

2022 yılına girdiğimiz dönemde büyük araba markaları kampanyalarını peş peşe açıklıyor. Çip krizi ile yaşanan durum sonrasında fiyatlar beklenmedik şekilde arrmıştı. Kimi markalar yeni kampanyalarında neredeyse 50 bin TL'ye varan indirime gidip vadeyi uzatırken kimi markalar ise taksitleri 6 ay öteleyip veya sıfır faizle 15 ay vade kampanyası sunuyor. Araba almak isteyenler için güncel fiyat detaylarını haberimizde derledik. İşte şubat ayına ilişkin Citroen, Honda, Peugeot, Nissan, Hyundai, Opel...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022 20:55
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Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL’ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan... Otomobil firmaları ocak ayında beklenen satış rakamlarının altında kalınca şubat ayı araba kampanyalarında müşterilere özel fırsatlar sunmaya başladılar. Otomobil satın almak için motive edecek imkanları açıklayan markalar faiz indirimine gidip altı aya varan taksit ötelemeleri yaparken, fiyatlarda ise indirim fırsatları sunuluyor. İşte, markaların güncel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL’ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

İşte otomobil markaları tarafından açıklanan kampanyalarda sıfır araç alacaklara sunulan fırsatlar ve indirimler..

Citroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için "özel" bir kampanya hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL'lik aylık taksitle 2022 model Citroen C5 Aircross SUV modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor.

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Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL’ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

655 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatına sahip Citroen C5 Aircross SUV modeline özel şubat kampanyası kapsamında, 20 bin TL nakit alım desteğine ek olarak 3 yıl veya 100 bin kilometre uzatılmış garanti desteği gibi ekstra avantajlar da sunuluyor.

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Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL’ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

Honda mühendisliği ile yenilenen ve sürüş dinamikleri güçlenen yeni Civic Sedan modellerine özel kredi kampanyası, şubat ayında da otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra sürüş keyfiyle de öne çıkan 1.5L VTEC Turbo ECO LPG'li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 486 bin 150 TL'den başlayan fiyatı veya 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor.

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Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL’ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...

Ayrıca, Elegance ECO ve Executive ECO donanım paketlerinde ise 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.