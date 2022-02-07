HaberlerGaleriSon kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...
Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...
2022 yılına girdiğimiz dönemde büyük araba markaları kampanyalarını peş peşe açıklıyor. Çip krizi ile yaşanan durum sonrasında fiyatlar beklenmedik şekilde arrmıştı. Kimi markalar yeni kampanyalarında neredeyse 50 bin TL'ye varan indirime gidip vadeyi uzatırken kimi markalar ise taksitleri 6 ay öteleyip veya sıfır faizle 15 ay vade kampanyası sunuyor. Araba almak isteyenler için güncel fiyat detaylarını haberimizde derledik. İşte şubat ayına ilişkin Citroen, Honda, Peugeot, Nissan, Hyundai, Opel...