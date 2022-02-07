Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.750 TL'ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

2022 yılına geldiğimiz dönemde emekliler birçok kazanç elde ediyor. Ocak ayında zam oranlarının belirlenmesinin ardından en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkarıldı. Konu hakkında yasal düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Diğer yandan emeklilere yılda iki kez ikramiye ve 3 yılda bir kez promosyon ödemesi yapılıyor. Bankalarda emekli zammı sonrasında harekete geçti. Duyurulan promosyon miktarlarınd güncellemeye gidildi. Seçilen bankaya ve maaş miktarına göre ödemeler 2.7.50 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...