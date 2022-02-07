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Haberler Galeri Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.750 TL'ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.750 TL'ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

2022 yılına geldiğimiz dönemde emekliler birçok kazanç elde ediyor. Ocak ayında zam oranlarının belirlenmesinin ardından en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkarıldı. Konu hakkında yasal düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Diğer yandan emeklilere yılda iki kez ikramiye ve 3 yılda bir kez promosyon ödemesi yapılıyor. Bankalarda emekli zammı sonrasında harekete geçti. Duyurulan promosyon miktarlarınd güncellemeye gidildi. Seçilen bankaya ve maaş miktarına göre ödemeler 2.7.50 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022 19:45
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Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur’lu emekliye 2.750 TL’ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

Emekli maaş zammı sonrasında artış. SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.750 TL'ye kadar ek gelir. Bankalar peş peşe açıkladı. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları geçtiğimiz günlerde belli oldu. En düşük emekli maaşını 2.500 TL'ye çıkaran yasa Meclis'ten geçti. Emekli vatandaşlar promosyon ve ikramiye ödemelerinde yararlanabilecek. Yeni emeklilerde sunulan imkandan yararlanabiliyor. Bankalar tarafından sunulan promosyon ödemelerinden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur’lu emekliye 2.750 TL’ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

Ocak ayında yapılan zam oranları sonrasında taban emekli maaşı 2.500 TL'ye kadar yükseldi. Promosyon ve ikramiye ödemeleri ile emekliler ek gelir elde etmiş olacak.

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Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur’lu emekliye 2.750 TL’ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

Bilindiği üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi ve 3 yılda bir kez promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli maaşlarında yapılan zam sonrasında bankaların sunduğu promosyon ödemelerinde de artış yaşandı.

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI...

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Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur’lu emekliye 2.750 TL’ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

ŞEKERBANK

Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.

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Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur’lu emekliye 2.750 TL’ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...

ING

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.