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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son günler! SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? SGK yapılandırma 1. taksit ödemesi nereye yapılıyor? Son günler! SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? SGK yapılandırma 1. taksit ödemesi nereye yapılıyor?
SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu prim yapılandırmasının peşin ve ilk taksit ödemeleri için son gün 31 Mart olarak açıklandı. Yapılandırma fırsatından yararlanan vatandaşlar, ödemeler için son tarihi merak ediyor. İşte, SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? SGK yapılandırma 1. taksit ödemesi nereye yapılıyor?
Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:55
SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? SGK yapılandırma 1. taksit ödemesi nereye yapılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı SGK prim yapılandırması yapan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. SGK borç yapılandırması bozulmaması için ilk taksidin ödenmesi gerekiyor. İşte, SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? SGK yapılandırma 1. taksit ödemesi nereye yapılıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK PRİM YAPILANDIRMASI İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak Covid-19 salgını sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirtti.
Bu kapsamda, 30 Aralık 2020'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusunun daha fazla vatandaşın faydalanması için 1 Şubat 2021'e, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını anımsattı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcunu yapılandıran vatandaşlar, ilk taksiti 31 Mart'a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecek. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozulacak.
İlk iki taksiti zamanında ödeyenlerin, haklarını kaybetmemeleri için yılda ikiden fazla taksiti aksatmamaları gerekecek.
Prim yapılandırması sayesinde, Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellendi. 31 Mart'a kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.