Son günler! SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? SGK yapılandırma 1. taksit ödemesi nereye yapılıyor?

SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu prim yapılandırmasının peşin ve ilk taksit ödemeleri için son gün 31 Mart olarak açıklandı. Yapılandırma fırsatından yararlanan vatandaşlar, ödemeler için son tarihi merak ediyor. İşte, SGK borç yapılandırma ne zaman, hangi tarihte bitiyor? SGK yapılandırma 1. taksit ödemesi nereye yapılıyor?