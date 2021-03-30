Son dakika toplu sözleşme | Milyonlarca kişinin beklediği haber! Ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı

ÖNCE İŞÇİLER MASAYA GELECEK

İlk buluşma kamu işçileri için olacak. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Nisan- Mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Burada yaklaşık 650 bin işçi için sosyal ve mali hakların belirlenmesi bekleniyor. HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ birlikte hareket etme kararı aldı.