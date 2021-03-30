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Son dakika toplu sözleşme | Milyonlarca kişinin beklediği haber! Ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı
Kamu toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak | Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, kamuda toplu sözleşme maratonu başlıyor. Taşerondan kadroya geçen çalışanlar da bu yıl ilk kez toplu sözleşmeye dahil edilecek. İşte merakla beklenen haberin detayları....
Giriş Tarihi: 30.03.2021 17:31Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 17:41