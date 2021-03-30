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Haberler Galeri Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kamu bankaları ve özel bankaların güncel faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Akbank gibi bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bir araya getirdik. Kredi ihtiyacı olan vatandaşların yakından takip ettiği güncel oranlar ne oldu? İşte 30 Mart güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:58
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde kamu bankalarının öncülüğünde birçok kampanya başlatılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardından kredi oranları değişmişti. Peki, banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 30 Mart güncel kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.79