HaberlerGaleriBankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Bankalarda son dakika faiz depremi: 30 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kamu bankaları ve özel bankaların güncel faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Akbank gibi bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bir araya getirdik. Kredi ihtiyacı olan vatandaşların yakından takip ettiği güncel oranlar ne oldu? İşte 30 Mart güncel kredi faiz oranları...