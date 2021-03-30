İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde kamu bankalarının öncülüğünde birçok kampanya başlatılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardından kredi oranları değişmişti. Peki, banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 30 Mart güncel kredi faiz oranları...