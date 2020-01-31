Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?

23 milyon otomobil 2020 yılının ilk MTV ücretini ödemeye başladı. Ödemeler bugün sona eriyor. Gecikenlerin MTV ücreti artacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne bu yıl yüzde 22,58 oranında zam yapılması planlanıyordu. Yeniden değerleme oranına göre yükselen MTV ücretlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan müdahale etti. Erdoğan, enflasyon oranınca zam yapılmasını talep etti ve yüzde 12'lik artış gerçekleşti. Bu yıl MTV ödemesi yapacak olanlar otomobillerine çıkacak ücreti merak ediyor. Ayrıca MTV ödemelerinin hangi bankalardan yapılacağı da araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler bankaların mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelere bankalar taksit fırsatı da sunuyor. Peki, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri...