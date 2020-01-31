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Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 zamlı MTV ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. MTV ilk 1.taksit ödemesinin son günlerine girilirken, vatandaşlar MTV için ne kadar ödeme yapacağını araştırıyor. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
Giriş Tarihi: 31.01.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 16:10
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