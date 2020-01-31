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Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 zamlı MTV ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. MTV ilk 1.taksit ödemesinin son günlerine girilirken, vatandaşlar MTV için ne kadar ödeme yapacağını araştırıyor. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 16:10
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Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?

23 milyon otomobil 2020 yılının ilk MTV ücretini ödemeye başladı. Ödemeler bugün sona eriyor. Gecikenlerin MTV ücreti artacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne bu yıl yüzde 22,58 oranında zam yapılması planlanıyordu. Yeniden değerleme oranına göre yükselen MTV ücretlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan müdahale etti. Erdoğan, enflasyon oranınca zam yapılmasını talep etti ve yüzde 12'lik artış gerçekleşti. Bu yıl MTV ödemesi yapacak olanlar otomobillerine çıkacak ücreti merak ediyor. Ayrıca MTV ödemelerinin hangi bankalardan yapılacağı da araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler bankaların mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelere bankalar taksit fırsatı da sunuyor. Peki, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri...

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Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?

YÜZDE 12 ARTTI

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi ocak ayı itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksidini ödemek için son gün 31 Ocak. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış ise yüzde 12 olarak belirlenmişti. Buna göre; en düşük MTV 101 lira olurken, en yükseği ise 45 bin lirayı aşıyor.

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Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girmeden 'MTV Ödeme' alanına plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir.

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Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.

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Son güne girildi! Bankalardan MTV için taksit uygulaması... MTV ücretleri hangi bankalardan ödeniyor?

2020 MTV ÖDEME TARİFESİ

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 964

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 672

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 376

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 284