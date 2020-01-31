Emekliye 1250 TL! Emekliyi getirene de 1250 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor?

Emeklilerin promosyon ayı geldi. En yüksek promosyon ödemesini almak isteyen emekliler bankaların tekliflerini yakından inceliyor. 2017 yılında hayata geçirilen promosyon ödemesi emeklilerin en önemli ek kazançları arasında yer alıyor. Promosyon ücretlerine 2017'den sonra zam yapılmadı. Bu da ödemelerin gözden düşmesine neden oldu. Ancak emeklilerin bankalarla yaptıkları anlaşma bu Mart ayında sona erecek. Bu nedenle bankalar yeniden atak yaptı. Özellikle özel bankalar birçok teklifi emekliye sunuyor. Emekliler sunulan anlaşmalara karşılık maaşını tercih ettiği bankaya taşıyarak ek ödemesini alıyor. Bir özel banka çıtayı 1250 TL'ye çıkarırken, emekliyi getirene de benzer fırsatı sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





